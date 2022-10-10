Певица Земфира выступила с антивоенным заявлением на своем концерте в городе Лимасол на Кипре 9 октября. Бои в Украине она назвала «адом, который стал реальностью» и исполнила песню «Не стреляйте».

«Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены. Но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну», — заявила певица.

В марте, после начала боевых действий в Украине, Земфира вместе с Ренатой Литвиновой покинула Россию.