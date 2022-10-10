Reuters: в Белгороде прогремел мощный взрыв

Reuters сообщил о мощном взрыве в Белгороде. Местные власти утверждают, что это был не взрыв, а «работа армии РФ».

Как «Бел.ру» сообщили в оперативном штабе Белгородской области, взрывы произошли в результате уничтожения боеприпасов на полигоне. Громкие звуки услышали жители Белгородского района и Яковлевского горокруга.

«В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском округе были слышны «хлопки». Взрывотехниками минобороны проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне», — говорится в сообщении оперштаба.

С начала боевых действий в Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последний раз удары по населенным пунктам региона были зафиксированы 8 октября. Информации о погибших и пострадавших в результате обстрела не поступало.