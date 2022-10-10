Путин назвал терактом взрыв на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным против критически важной гражданской инфраструктуры. С соответствующим заявлением он выступил в воскресенье во время совещания с главой Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным.

«Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — приводит ТАСС его слова. Это первое официальное заявление Путина после инцидента.

Сегодня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. СМИ предполагают, что по его итогам президент РФ может ввести в некоторых регионах режим КТО — контртеррористической операции.



Сегодня в крупных городах Украины прогремела серия взрывов, удары были зафиксированы в Киеве, Днепре, Львове, а также в Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях. Информация о погибших и пострадавших уточняется.