Сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы

UPD:

Минобороны сообщило, что массированные удары по городам Украины были «высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины». О том, что во время ударов пострадали гражданские объекты и инфраструктура, в Минобороны нет ни слова.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в министерстве.

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(13:44): Пять областей Украины остались обесточенными после ракетных ударов со стороны России. Электроснабжение полностью отсутствует во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях, в других оно нарушено частично, сообщили в ГСЧС Украины.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 9 человек, еще 36 получили ранения. Аварийно-спасательные службы тушат порядка 30 очагов возгорания, к работам привлечено более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

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UPD (12:47): Украину атаковали пятью типами ракет, рассказал в эфире телемарафона представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российские войска били по городам ракетами Х101, Х555, которые запускают со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, ракетами «Калибр» из Черного моря, а также ракетами «С-300» и «Торнадо».

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UPD (12:40): Режим воздушной тревоги отменили почти во всех областях Украины, сообщают украинские СМИ. «Политика сегодня» передает, что воздушная тревога в Киеве длилась 5 часов 37 минут.

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UPD (11:57): Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Владимира Зеленского «лохом» и заявил, что теперь «на все сто процентов доволен проведением СВО». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.



«Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?» — написал он.

Кадыров добавил, что ракетные удары по украинским городам являются ответом на действия Киева по «уничтожению» инфраструктуры в «ЛДНР», а также «взрывы мостов».

«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — заключил глава Чечни.

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UPD (11:51): Как минимум 11 объектов гражданской и критической инфраструктуры в столице и восьми регионах Украины были повреждены в результате обстрелов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгать. По его словам, ракеты разрушили детские площадки, культурные и образовательные учреждения, а также объекты энерго- и водоснабжения.

«Главная цель этих военных преступников посеять панику, напугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинские издания сообщают, что новые взрывы слышны во Львове, Тернополе, Кривом Роге, а также Киевской, Одесской и Ровенской областях.



Тем временем, киевляне, укрывающиеся от ракетного удара в метро, поют песни.

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UPD (11:39): Назначенный российскими властями глава Крыма подтвердил уничтожение российскими войсками инфраструктуры в городах Украины. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», — написал он.



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UPD (11:36): Весь Харьков остался без света, сказал мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

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UPD (11:13): По меньшей мере 75 ракет было выпущено по украинским городам этим утром, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, более 40 из них обезвредили системы ПВО.



«Вооруженные силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях!» — написал он в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повреждения на объектах энергетической инфраструктуры по всей стране. По его словам, пострадали Киевская, Хмельницкая, Днепропетровская, Винницкая, Ивано-Франковская, Запорожская, Сумская, Харьковская, Житомирская и Кировоградская области.

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UPD (10:57): Ракетные удары по городам Украины не прекращаются. Мэр Киева Виталий Кличко попросил местных жителей взять в укрытия теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов, а также воздержаться от попыток покинуть город.

Очевидцы тем временем сообщают о пожаре на киевской ТЭЦ. Ранее Кличко сообщил, что в городе повреждены несколько «объектов критической инфраструктуры».

Во Львове из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа ТЭЦ, сообщил мэр города Андрей Садовой. По его словаМ, горячая вода не подается, часть города без электроэнергии, не работает треть светофоров.

В Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире начались проблемы с доступом в интернет, сообщила организация Netblocks, специализирующаяся на кибербезопасности.

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UPD (10:39): СМИ сообщают о взрывах в Сумах и Конотопе в Сумской области. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе. Ракеты также бьют по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области.

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UPD (10:26): «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) сообщает о повреждении контактной сети на Западной Украине и возможной задержке поездов, передает РБК.

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UPD (10:23): Три ракеты ударили по Харькову этим утром, один из ударов пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, сообщил мэр города Игорь Терехов. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение.

О повреждениях энергетической инфраструктуры в результате обстрелов также сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. Часть потребителей уже перевели на резервные источники питания, работа по ликвидации последствий продолжается.

Взрывы также прогремели в Ивано-Франковске и Ровно.

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UPD (10:15): В Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что в результате ракетного удара по Киеву были повреждены здания филармонии, музея Богдана и Варвары Ханенко, а также музея Шевченко.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в городе зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. Движение поездов столичного метро приостановлено на всех линиях. Станции работают как укрытия.

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UPD (10:03): Не менее семи ракет было выпущено по Запорожью в ночь на 10 октября, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. Ракеты попали в жилой дом, детский сад и гимназию. В результате обстрела погиб один человек.

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UPD (9:59): Взрывы также зафиксированы в Харькове, сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко.

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UPD (9:54): По меньшей мере пять человек погибли, еще 12 получили ранения в результате ракетного удара по Киеву, сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. «Все — гражданские лица, которые просто ехали или шли по центру Киева», — написал он в своем Telegram-канале.

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UPD (9:52): Система ПВО сбила не менее трех ракет в Николаевской области, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, ночью по городу было выпущено не менее 10 ракет. Снаряды попали по территории университета и складским помещениям, поврежден жилой дом и линия электросети. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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UPD (9:49): Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель людей во время утренних обстрелов украинских городов.

«229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Целиком. Уничтожили наших людей, которые спали дома в Запорожье. Убили людей, которые ехали на работу в Днепре и Киеве.

Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытия. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал он в своем Telegram-канале.



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UPD (9:44): Одна из ракет попала на детскую площадку в Киеве, передает УНИАН.

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UPD (9:43): Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал сообщения о взрывах, которые приходят из разных городов Украины. «Украина под ракетным обстрелом. Есть информация об ударах во многих городах страны. В результате обстрелов пострадали гражданские. Оставайтесь в укрытиях! Не пренебрегайте безопасностью!» — написал он в своем Telegram-канале.

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UPD (9:38): Виталий Кличко сообщил, что российские войска нанесли ракетные удары по Шевченскому и Соломенскому районам Киева, в городе продолжает действовать воздушная тревога. Центральные улицы перекрыты, на местах взрывов работают спасательные службы.

«Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов — не ехать сегодня в столицу», — написал он в своем Telegram-канале.

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UPD (9:30): В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, закрыт пересадочный узел «Театральная» — «Золотые ворота», передает РБК. Подземка работает как укрытие, удары по городу продолжаются.

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Серия взрывов прогремела в Шевченковском районе Киева, удары были зафиксированы в том числе в районе городского вокзала, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. Взрывы были также зафиксированы в Днепре.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следят на местах. Детали позже», — написал он.

Как сообщает «Громадьске», в Киеве было слышно по меньшей мере 4 взрыва. По словам пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги, в результате ударов есть жертвы и пострадавшие. Несмотря на происшествие, городской вокзал продолжает работать, поезда прибывают и отправляются по графику.

По данным СМИ, взрывы также были зафиксированы в Днепре. В городе и области объявили воздушную тревогу. Мэр Борис Филатов подтвердил эту информацию и призвал местных жителей оставаться в укрытиях. За ночь пострадали как минимум четыре района: по городу били «Ураганы», «Грады» и тяжелая артиллерия.

Украинские СМИ также передают о взрывах во Львове, Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Фото: соцсети