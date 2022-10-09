228-й день боев: главное

Сегодня утром российские войска атаковали Запорожье. Разрушен многоэтажный дом — один подъезд с 1 по 8 этаж, 5 частных домов. Еще 40 домов получили повреждения. Спасатели продолжают разбирать завалы: к настоящему времени известно о 13 погибших и 60 раненых. Среди погибших есть ребенок.

За последнюю неделю «присоединенный к России» украинский регион второй раз подвергается массированному удару. По версии Минобороны России, сегодня там был пункт временной дислокации украинского отряда.

ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении: об этом сообщает DW* со ссылкой на оперативное командование «Юг».

После взрыва на Крымском мосту погибли 5 человек, а не 3, как сообщалось вчера. По информации Mash, в машине, которая ехала рядом с грузовиком, были четыре человека — трое мужчин и женщина. Погиб и водитель грузовика. Журналисты озвучили известные имена погибших: это Глеб О., Зоя С., Сергей М., Эдуард Ч. Зоя и Эдуард — семейная пара из Санкт-Петербурга.

Мост атаковали вчера: взорвался грузовик, разрушены пролеты автомобильного моста. Сегодня по нему уже возобновили автомобильное движение, но только для легковых автомобилей, грузовики будут отправлять паромом.

Водитель фуры взял заказ через интернет на перевозку удобрений: РБК пишет, что он мог даже не знать о готовящейся атаке.

ВВС подсчитала, что в 2022 году федеральные структуры заключили госконтракты на обеспечение безопасности моста на сумму более 2 млрд рублей.

Путин так и не комментировал атаку на мост. По словам Пескова, завтра он проведет совещание Совбеза ООН: возможно, тогда он сделает какие-то заявления.

Сегодня Беларусь обвинила Киев в планах нанести удар. Украинского посла вызвали в МИД и вручили ему ноту. В Киеве обвинения отвергли. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что так Россия пытается втянуть Беларусь в конфликт.

«Мы видим мероприятия, проводимые Россией для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению», — цитирует его ВВС.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также считает, что это план Москвы. Так часть украинских сил могут перебросить на белорусскую границу.

В России «мобилизуют» мигрантов и бездомных. Правозащитница Валентина Чупик рассказала, что трудовых мигрантов заставляют подписывать документ под пытками, после избиений, угроз и просто обмана. Она призвала их покинуть Россию. О «призыве» бездомных сообщили общественники из «Еда вместо бомб». Им рассказали, что в место, где организовано питание бездомных, приехала полиция и забрала людей в военкомат. Там им выдали повестки: отпустили только тех, кто старше 50 лет. В российских же сборных пунктах продолжают умирать резервисты. Сегодня умер мобилизованный в Якутии: по официальной версии он разбился насмерть, упав со второго этажа. К настоящему времени известно о 17 погибших.

Разведка Британии пишет, что движение после взрыва на Крымском мосту почти наверняка возобновят — об этом, чуть позже британских спецслужб, сообщили и российские власти. Однако разведка уточнила, что пропускная способность будет серьезно снижена. Степень повреждения железнодорожного переезда неизвестна, но любое серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, окажет значительное влияние на и без того напряженную способность России поддерживать свои силы на юге Украины. Именно эта линия сыграла ключевую роль в переброске тяжелой военной техники на южный фронт. Спецслужбы также предполагают, что этот инцидент, вероятно, сильно затронет президента Путина; это произошло через несколько часов после его 70-летия. Кроме того, в последние месяцы бывший телохранитель Путина, ныне командующий Росгвардией Виктор Золотов публично заверял о безопасности моста.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также анализируют повреждения моста. По их мнению, после произошедшего Кремль задержал и арестовал неуказанных военных чиновников. Военные блогеры и пропагандисты вчера после атаки призывали разрушать инфраструктуру украинских городов. «Патриотические» каналы предсказывают замену министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».