AP: российские военные похитили в Мелитополе тиару эпохи Аттилы Гунна V века

Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал Associated Press, что в Мелитополе российские войска украли золотую тиару V века. Она была одним из самых ценных в мире артефактов времени правления Аттилы Гунна. Историки опасаются, что диадема исчезла навсегда — и это не единственная историческая ценность, похищенная российскими войсками. По данным украинской стороны, расхищение идет в «промышленных масштабах».

Ткаченко оценивает ущерб историческому наследию Украины в сотни миллионов евро.

«Отношение россиян к украинскому культурному наследию — это военное преступление», — сказал он.

В Мелитополе работники историко-краеведческого музея пытались спрятать гуннскую диадему и сотни других сокровищ, когда русские войска штурмовали город. Но российские солдаты обнаружили секретный подвал с самыми ценными экспонатами. Вместе с тиарой они забрали около 1700 других артефактов. Среди них 198 частей золота скифов возрастом 2400 лет.

Музеи были опустошены и в Мариуполе: из них вывезли около 2000 экспонатов. Предположительно, их отправили в Донецкую область. Среди самых ценных предметов — древние религиозные иконы, рукописный свиток Торы, 200-летняя Библия и более 200 медалей. Также похищены картины Архипа Куинджи, родившегося в Мариуполе, художника крымского происхождения Ивана Айвазовского.

По подсчетам культурного агентства ООН, от бомб и обстрелов повреждены 199 объектов культурного наследия в 12 регионах. Это 84 церкви и другие религиозные объекты, 37 зданий исторического значения, 37 мест для культурных мероприятий, 18 памятников, 13 музеев и 10 библиотек. По данным украинского правительства, повреждено не менее 270 культурных объектов.

Российский Минкульт на вопросы журналистов не ответил.