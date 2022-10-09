В Москве «мобилизуют» бездомных

Представители «Еда вместо бомб» из Москвы рассказали, что полиция забрала в военкоматы бездомных. Отпустили только тех, кто был старше 50 лет.

«8 октября, в Ангар (там греются и едят бездомные) приехали менты. Они отобрали у людей паспорта, погрузили в бусики и повезли в военкомат. Там всем выписали повестки и повезли на призывной пункт. К вечеру отпустили только тех, кто старше 50 (хотя рассказали нам и о 60-летнем, которого пытались мобилизовать в этот раз). Судьба остальных неизвестна, вероятно, они отправятся на войну. Менты сказали, что и дальше будут ездить по кормушкам для бездомных, вокзалам…» — рассказали общественники.

Сотрудники организации считают, что «в мясорубку отправляют сперва самых незащищенных», в том числе и тех, у кого нет дома. Многие из них не знали, что отказ от повестки или явки в военкомат влечет только административную ответственность. В «Еде вместо бомб» призывают предупреждать бездомных на улице: «возможно, вы спасете чью-то жизнь».