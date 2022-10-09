Мигрантов пытками и обманом заставляют подписывать контракты с российским Минобороны

Правозащитница Валентина Чупик в беседе с изданием Kloop призвала трудовых мигрантов уезжать из России прямо сейчас. По ее информации, выходцев из Центральной Азии в России обманом, запугиванием, пытками принуждают подписывать договоры о службе в армии. Такие случаи были в миграционном центре «Сахарово», при проверках документов.

«Первый вид — это путем обмана. Когда люди проходят медобследование, дактилоскопирование и оформляют патенты в «Сахарово», им на подпись дают пачку бумаги и говорят: «Подпиши быстро здесь и здесь». И человеку среди этой пачки листов засовывают в том числе контракт на добровольную военную службу. В нем всего две странички, он напечатан очень мелким шрифтом. Он написан весьма непонятно, и люди не читая это подписывают — и потом оказываются завербованными», — говорит Чупик.

Тем, кто подписал, ставят на задней стенке паспорта стикер V — это означает, что человек подписал контракт.

В других случаях мигрантов запугивают, угрожают депортацией. В этот момент им дают подписать документы, которые также оказываются договором с Минобороны. Правозащитникам также известны случаи прямого насилия: при проверке документов одного из мигрантов силой затолкали автобус, избивали ногами, применили электрошокер. После он пообещал, что подпишет документы об отправке в Украину, но правозащитники смогли его эвакуировать.

Чупик считает, что невозможно оценить точное число попавших под мобилизацию мигрантов. Но под угрозой в первую очередь те, кто живет по прописке и имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство.