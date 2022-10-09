Сотрудники администрации Байдена проведут переговоры с «Талибаном»*

CNN сообщила, что в столице Катара Дохе прошли переговоры делегации США с талибами. Это первая встреча сторон на высоком уровне после убийства в Кабуле лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири.

От США в переговорах участвуют замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн и высокопоставленный чиновник Госдепартамента, ответственный за Афганистан Том Уэст. В делегацию талибов входил глава разведки Абдул Хак Васик. В сентябре Белый дом заявил о том, что сотрудничество с талибами в сфере борьбы с терроризмом — это «незавершенная работа».

США обвиняли талибов в «явном и вопиющем нарушении дохинского соглашения»: тогда они говорили о том, что не будут укрывать террористов, если США выведут войска из Афганистана. После убийства Завахири американские официальные лица обвинили лидеров «Талибана»* в том, что они знали о местонахождении Завахири. Талибы же гневно осудили операцию США.

Несмотря на это США продолжали взаимодействовать с талибами: шли переговоры об освобождении гражданина США Марка Фрерихса. Его освободили из плена почти три недели назад после 2 лет переговоров. Как отмечали в Вашингтоне, лучший способ «Талибана»* восстановить доверие — это освободить пленника. Талибы удерживают в плену как минимум еще одного американца — кинорежиссера Айвора Ширера, которого арестовали вместе с афганским продюсером Файзуллой Файзбахшем во время съемок.

Сейчас талибы поддерживают связи с «Аль-Каидой», но сталкиваются с повстанческим движением ответвления «Исламского государства»**(ИГ). Эта группа постоянно нападает на хазарейцев в Афганистане. На прошлой неделе как минимум 25 женщин были убиты в результате теракта в образовательном центре в хазарейском районе Кабула. Поэтому группировка ИГ** сейчас представляет собой внутреннюю проблему для талибов.

«Коэн, скорее всего, сделает твердое заявление о том, что мы нанесем еще больше ударов, как мы это сделали против Завахири, если обнаружим, что члены «Аль-Каиды» в Афганистане поддерживают операции, которые угрожают США или их союзникам», — сказал Бет Саннер, бывший заместитель директора национальной разведки, которая руководила анализом Афганистана в ЦРУ.

*«Талибан» и **«Исламское государство» признаны в России террористическими организациями и запрещены.