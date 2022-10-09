Кыргызстан отменил учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022»

«Интерфакс» сообщил, что Минобороны Кыргызстана решило отменить учения стран ОДКБ «Нерушимое братство-2022» на своей территории. Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров не приехал в Санкт-Петербург на встречу лидеров стран СНГ добавляют DW*, а в сентябре обострился конфликт с Таджикистаном.

Учения планировали на 10-14 октября на территории республики в городе Балыкчы. Причину отмены в Минобороны не уточнили. В рамках учений планировали отработать обеспечение режима прекращения огня. В качестве наблюдателей приглашали представителей от Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии. В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

На границе Кыргызстана и Таджикистана в сентябре обострилась обстановка: со стороны Кыргызстана во время столкновений погибли 10 человек, около 300 получили ранения.

На неформальной встрече глав стран СНГ 7 октября в Санкт-Петербурге лидеры стран преподнесли Путину подарки ко дню рождения: президент Таджикистана привез пирамиды арбузов и дынь. По словам Путина, «в силу огромного количества обстоятельств и исторических причин их страны являются ближайшими друзьями и союзниками России», приводило слова президента ТАСС. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон получил на днях от российского президента орден за вклад «в обеспечение региональной стабильности и безопасности», писало РИА Новости.

Пресс-секретарь МИД Кыргызстана Чингиза Кустубаев в своих соцсетях писал: «Интересно, о какой региональной безопасности можно говорить, когда из года в год действия руководства Таджикистана в регионе подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии».

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».