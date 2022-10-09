Больше 214 оставшихся без жилья семей не получили компенсации в Красноярском крае

В Красноярском крае 214 семей до сих пор остаются без компенсаций и жиль: их дома сгорели во время лесных пожаров в регионе. Об этом сообщил депутат Заксобрания Александр Глисков.

Как пишет «7*7» от лесных пожаров пострадали в этом году около 60 населенных пунктов, 8 человек погибли. Основной причиной власти называли обрывы проводов и короткое замыкание.

Глисков сказал, что это треть от общего числа пострадавших от пожаров. Всего огонь уничтожил 800 жилых домов. Он добавил, что летом попросил профильный комитет увеличить число семей, кот имел бы право на компенсацию. Но его предложение не рассмотрели.

Фото: ngs.ru