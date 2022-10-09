В Якутии на сборном пункте погиб мобилизованный

РИА Новости сообщили, что в Якутии погиб мобилизованный: он выпал из окна в сборном пункте. По подсчетам «Сибирь.Реалии»*, это 17-я смерть резервистов еще до фронта: родственники рассказали журналистам о следах побоев на телах погибших.

Погибший ожидал отправку в воинскую часть. По официальной версии, он пытался покинуть пункт призыва и решил спуститься со второго этажа здания по веревке из покрывал, но сорвался и насмерть разбился.

После объявления мобилизации 21 сентября известно о 17 случаях смертей среди призванных мужчин. Чаще всего власти говорит, что причина смерти — самоубийство.

Родственники говорят, что у погибших были следы побоев: на сборных пунктах часто происходили массовые драки из-за повального пьянства. У некоторых призванных были проблемы со здоровьем, которые усугубились в плохих условиях сборных пунктов.

О смерти мобилизованных также сообщали в Новосибирске, Владивостоке, Омске, Каменке, Екатеринбурге и других городах и регионах России.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».