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В Якутии на сборном пункте погиб мобилизованный

09.10.2022

Это 17-я смерть резервистов еще до фронта

РИА Новости сообщили, что в Якутии погиб мобилизованный: он выпал из окна в сборном пункте. По подсчетам «Сибирь.Реалии»*, это 17-я смерть резервистов еще до фронта: родственники рассказали журналистам о следах побоев на телах погибших. 

Погибший ожидал отправку в воинскую часть. По официальной версии, он пытался покинуть пункт призыва и решил спуститься со второго этажа здания по веревке из покрывал, но сорвался и насмерть разбился. 

После объявления мобилизации 21 сентября известно о 17 случаях смертей среди призванных мужчин. Чаще всего власти говорит, что причина смерти — самоубийство. 

Родственники говорят, что у погибших были следы побоев: на сборных пунктах часто происходили массовые драки из-за повального пьянства. У некоторых призванных были проблемы со здоровьем, которые усугубились в плохих условиях сборных пунктов.

О смерти мобилизованных также сообщали в Новосибирске, Владивостоке, Омске, Каменке, Екатеринбурге и других городах и регионах России. 


*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом». 


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