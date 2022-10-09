Противники вакцинации до сих пор не могут восстановиться на работе

«Коммерсант» рассказал о том, что больше года отказавшиеся от вакцинации россияне не могут вернуться на рабочие места. Запрет на работу без прививок сохраняется более чем в 20 регионах страны. Сколько человек до сих пор отстранены — не уточняется.

В сентябре активисты написали обращение Владимиру Путину. В нем они утверждают, что без добровольной «профилактической вакцинации от COVID-19» им больше года не дают работать. Они остались без средств к существованию.

«Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Вы неоднократно заявляли, что вакцинация в нашей стране добровольная, и не поддерживаете ее обязательность. Однако, несмотря на Ваши заявления, нас отстранили от труда без содержания в связи с непрохождением добровольной «профилактической вакцинации от COVID-19», — написали в обращении.

Среди отстраненных есть учителя, воспитатели, врачи, рабочие, инженеры, служащие и «представители многих других профессий». Они указывают, что подвергаются дискриминации и сегрегации. Суды редко встают на их сторону при спорах с работодателями.

Предоставление документов о вакцинации они называют нарушением врачебной тайны, а требования об обязательных прививках — незаконными. Более того, с марта 2022 года в ряде регионов отметили коронавирусные ограничения, а с 1 июля 2022 Роспотребнадзор снял все меры профилактики коронавируса.

Сколько россиян столкнулись с отстранением от работы — не уточняется. Обращение к Путину подписали 113 человек. Ранее в петиции на Change.org указывали, что пострадали от таких мер тысячи граждан.