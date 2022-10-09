Протесты в Иране распространились на 29 городов и 20 провинций

Протесты в Иране не стихают уже около месяца. Сегодня взломали эфир национальных новостей и пустили протестный ролик. Накануне студентки освистали президента страны, когда он пришел к ним в студенческий городок, чтобы осудить протестующих. По данным Института изучения войны, протесты распространились уже на 29 городов и 20 провинций страны, рабочие начинают забастовки.

«Сирена» обратила внимание на видео в эфире национальных новостей Ирана. На кадрах показали фото убитых на протестах женщин и перечеркнутого в огне аятоллу Али Хаменеи.





Reuters пишет, что вчера президент Ирана Ибрагим Раиси посетил студенческий городок Альзахра в Тегеране и осудил протестующих девушек, сравнив их с мухами. Студентки скандировали «проваливай», «нам не нужен коррумпированный гость».

«Они воображают, что могут достичь своих злых целей в университетах. Без их ведома наши студенты и преподаватели бдительны и не позволят врагу реализовать свои злые цели», — оценил позже протестующих в национальном эфире Раиси.

Протест начались после смерти 22-летней Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов 13 сентября за «неправильно» надетый хиджаб, она скончалась через три дня после избиения в полиции. Женщины вышли на улицы, начали снимать чадры и религиозную одежду, отрезать волосы, начались призывы к свержению аятоллы Али Хаменеи. Власти оценили выступление как заговор стран Запада, в том числе США, против Ирана. Главный лозунг протестующих при этом: «Женщина, жизнь, свобода».

На протестах убили как минимум 20 сотрудников правоохранительных органов и 185 митингующих. По официальной версии, несколько митингующих «покончили с собой». Правозащитники говорят, что ранены еще сотни человек, тысячи арестованы. Власти все чаще применяют насилие: в субботу открыли огонь по митингующим и применили слезоточивый газ в городах Санандадж и Сакез.

Правительство преуменьшает акции протеста и призывает к «единству». Но в соцсетях появляются видео с крупнейшими за последние годы акциями в нескольких районах Тегерана. Один из студентов, прибывающих в Тегеран на протесты, опубликовал видео в соцсетях и сказал: «Нас могут убить, арестовать, но мы больше не будем молчать. Наши одноклассники в тюрьме. Как мы можем молчать?»

Аналитики института изучения войны считают, что чиновники Ирана поддерживают духовного лидера Али Хаменеи и не пытаются достучаться до своих граждан. Они дезинформируют общество, заявляя о «жестокости» демонстрантов. Протесты против режима прошли как минимум в 29 иранских городах в 20 провинциях. Несмотря на обширные интернет- и телекоммуникационные ограничения, протестующие нашли способ координации. К протесту за свержение режима присоединяются рабочие и торговцы — вчера некоторые предприятия, в том числе из нефтяной отрасли, начали забастовки.