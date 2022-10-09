Беларусь обвинила Украину в «планах нанести удар»

ТАСС сообщил, что в Беларуси посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД и вручили дипломатическую ноту. В Минске считают, что Киев планировал нанести удар по территории страны. Украина опровергла эту информацию.

«Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота», — говорится в сообщении МИДа.

В документе «белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Белоруссии».

МИД Украины в заявлении «относительно очередной провокации Беларуси» отметило, что Киев категорически отвергает очередные инсинуации белорусского режима.

«Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН», — отмечается в документе.

В Киеве также призвали Беларусь прекратить «выполнять прихоти Кремля». По мнению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, нота может стать планом Москвы: так часть украинских сил могут перебросить на белорусскую границу, пишет DW*.

«Вместо тактического ядерного оружия активировали Лукашенко», — написал Анушаускас.

Беларусь участвует в боях в Украине — об этом говорил президент страны Александр Лукашенко 4 октября. Но, по его словам, «мы никого не убиваем». Российские войска также используют территорию страны для ударов по Украине, передислокации войск, в белорусских больницах лечат раненых российских солдат.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».