«ОВД-Инфо»* объяснил, какие меры предлагают для контроля за «иноагентами»

Минюст подготовил законопроекты по контролю за деятельностью «иноагентов». В реестрах планируют публиковать больше персональных данных, сотрудники министерства смогут проводить проверки в помещениях «иноагентов», вплоть до места жительства. Подробно с законопроектом ознакомился «ОВД-Инфо»*.

Новшества подготовили после принятия закона об «иностранных агентах», который приняла Госдума. Напомним, «иноагентом» теперь можно стать и без иностранного финансирования, достаточно будет просто «находиться под влиянием иностранного государства». Также для СМИ-, НКО- и физлиц-иноагентов и «аффилированных с иноагентами» хотят сделать единый реестр.

В открытом доступе Минюст предлагает размещать не только фамилию, имя, отчество, источник финансирования и дату включения в реестр. Чиновники предлагают обнародовать также даты рождения, ИНН, номер СНИЛС. Здесь же будут опубликованы основания включения в реестр: сейчас их можно узнать только после получения статуса.

«Возможно, это сделано, чтобы потенциальные контрагенты заранее знали, что вот именно этот человек — «иностранный агент», и максимально с ним не взаимодействовали», — считает адвокат «Первого отдела» Валерия Ветошкина.

Минюст определился, как планирует проверять «иноагентов». Лица из реестра должны будут предоставлять министерству любую документацию (включая содержащую семейную или коммерческую тайны). Сотрудники министерства смогут копировать или фотографировать все документы.

Минюст сможет направлять своих представителей на мероприятия «иноагентов», проводить «проверки» в занимаемых ими помещениях — включая местожительство физлица. Перед проверкой Минюсту достаточно будет проинформировать Генпрокуратуру.

Валерия Ветошкина отмечает, что в проекте закона расширены полномочия Минюста, в том числе и на коммерческие организации. Она добавила, что в документе указано, что в случаях обнаружения нарушений министерство может ликвидировать такое юрлицо, даже если оно создано для отчетности перед Минюстом.

«То есть «иноагент» создает юридическое лицо для исполнения «иноагентского» законодательства, а оно может не пройти проверку и будет ликвидировано», — отмечает адвокат.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».