Псковское «Яблоко»: на помощь беженцам из Украины необходимо 500 тыс. рублей в день

В канале псковского отделения «Яблоко» сообщили, что со 2 по 5 октября на гуманитарные нужды потратили больше 1,4 млн рублей. Украинские беженцы застряли на границе с Россией и вынуждены ночевать на улице.

На организацию питания, посуду и покупку воды ушло 697 тыс. рублей. 580 тыс. рублей потратили на одежду и походное снаряжение: от дождевиков и теплого белья, до пеленок и термосов.

Волонтеры также покупали медикаменты и средства гигиены на 32 тыс. рублей; на транспортные расходы ушло 13,6 тыс. рублей. Адресная помощь составила 86 тыс. рублей.

Ежедневно, по подсчетам волонтеров, нужно около 500 тыс. рублей. Больше всего денег уходит на доставку горячего питания на пять КПП. Всегда нужны и теплые вещи, хотя пеших беженцев практически не осталось.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обвинил украинских беженцев в «хамстве». По его словам, они выбрасывают продукты от волонтеров, портят одежду. Он пообещал «жестко пресекать» «отвратительное поведение». Как отметили в «7*7», Ведерников отреагировал на ситуацию с беженцами, которые не могут выехать из России, впервые за неделю.