Губернатор Псковской области обвинил украинских беженцев в «хамстве»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал то, «о чем молчат на западе». По его словам, украинские беженцы, застрявшие на границе, ведут себя «отвратительно», «хамят», а был случай, когда кричали «Слава Украине».

Ведерников считает, что об этом «предпочитают молчать на Западе и в оппозиционных телеграмм-каналах». Были случаи, когда на 122 сообщали о пьяных, катающихся по населенным пунктам и кричащих из машины с украинскими номерами «Слава Украине!» На границе беженцы якобы «хамят волонтерам, выбрасывают еду, разрывают выдаваемые дождевики».

«Мусор демонстративно бросают на землю, игнорируя установленные контейнеры. Для своих нужд некоторые принципиально используют лесополосу, а не установленные биотуалеты… Мы продолжим оказывать всю необходимую помощь, потому что в этой очереди есть женщины, дети, пожилые люди, которые относятся с благодарностью к вниманию с нашей стороны», — сказал Ведерников.

Он добавил также, что дал поручение жестко пресекать «хулиганское и провокационное поведение».

«И я заранее об этом предупреждаю, чтобы потом не было новостей от иноагентов о притеснении невинных беженцев», — сообщил Ведерников.

При этом очереди на границе начали собираться около недели назад, люди вынуждены ночевать на улице. Как отметили в «7*7», им помогают волонтеры, члены псковского отделения партии «Яблока». Ведерников отреагировал на ситуацию с беженцами впервые.





Фото: RFE/RL (Минюст считает «иноагентом»).