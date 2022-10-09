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#Новости

В Кировской области задержали одного из сбежавших добровольцев из отряда «Дон»

09.10.2022

Он отказался участвовать в боях в Херсонской области

Baza сообщила, что в Кировской области задержали одного из «добровольцев» отряда «Дон» — пулеметчика Николая Пайгозина. Он вместе с 12 сослуживцами сбежал из Херсона 28 сентября.

По данным Baza, он находился по месту прописки, в селе Суводи. Он был без оружия: его он оставил в части. Ему грозит дело о «дезертирстве» (338 УК РФ). 

Еще 12 человек пока не нашли. По мнению силовиков, у них есть гранатомет, гранаты, пистолеты и автоматы. Утверждается также, что они «подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области». Сообщалось также, что один из сбежавших — завербованный заключенный. 



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