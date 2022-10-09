Новый удар по Запорожью: погибли по меньшей мере 17 человек

ГСЧС Украины сообщила о ракетном обстреле в Запорожье. Погибли как минимум 17 человек, еще 40 получили ранения, пишет DW*.

Сегодня около 2:00 был атакован жилой многоэтажный дом. Разрушен подъезд с 1 по 8 этажи, также разрушены 5 частных домов, повреждены еще 40. На месте работают все аварийно-профильные службы города.

За прошедшую неделю — после «присоединения» украинского региона к России — это второй крупный обстрел жилых кварталов города. Предыдущий удар был 6 октября: погибли 17 человек, среди которых один ребенок, еще 21 человек получил ранения.

Минобороны отрицает удары по гражданским объектам.





Фото: ГСЧС Украины.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».