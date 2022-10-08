Close

#Новости

«ОВД-Инфо»*: полиция забрала в отдел пятиклассницу из-за желто-синих цветов на аватарке

08.10.2022

Силовики пришли и к родителям школьницы — по доносу директора

«ОВД-Инфо»* сообщило, что в Москве полиция забрала ученицу 5 класса в отдел. Причиной стала ее аватарка в соцсетях с желто-синими цветами.

Донесли на ребенка в школе. Как рассказывают в «ОВД-Инфо»*, сначала, еще в конце сентября, руководство «Школы в Некрасовке» интересовалось, отчего девочка не посещает «Разговоры о важном». Помимо этого они спросили о ее аватарке в чате с одноклассниками — на ней были желто-синие цветы. 

Причина интереса к картинкам в чате оказалась проста. На ребенка пожаловался кто-то из родителей одноклассников: якобы девочка опубликовала в чате опрос про мир и войну. 

Уже после этого директор школы написал запрос в полицию, чтобы та изучила быт семьи и «установила причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции».


*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.