«ОВД-Инфо»*: полиция забрала в отдел пятиклассницу из-за желто-синих цветов на аватарке

«ОВД-Инфо»* сообщило, что в Москве полиция забрала ученицу 5 класса в отдел. Причиной стала ее аватарка в соцсетях с желто-синими цветами.

Донесли на ребенка в школе. Как рассказывают в «ОВД-Инфо»*, сначала, еще в конце сентября, руководство «Школы в Некрасовке» интересовалось, отчего девочка не посещает «Разговоры о важном». Помимо этого они спросили о ее аватарке в чате с одноклассниками — на ней были желто-синие цветы.

Причина интереса к картинкам в чате оказалась проста. На ребенка пожаловался кто-то из родителей одноклассников: якобы девочка опубликовала в чате опрос про мир и войну.

Уже после этого директор школы написал запрос в полицию, чтобы та изучила быт семьи и «установила причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции».

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».