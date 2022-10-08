В Госдуму внесли закон об альтернативной службе при мобилизации

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что депутаты Сардана Авксентьева и Максим Гулин внесли в Госдуму закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации. Разрешить не служить могут коренным народам, многодетным, единственным кормильцам в семье.
По мнению депутатов, сейчас есть пробел в области определения предназначения граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации. Кроме того, они предлагают расширить категории граждан, которые смогут воспользоваться этой мерой.
В законопроекте сказано, что пребывающие в запасе смогут заменить военную службу на альтернативную в период частичной мобилизации. Они смогут отправиться на предусмотренные законом работы, в том числе — на охрану образовательных объектов. Проходить альтернативную службу не обязательно будет в других регионах — депутаты предлагают закрепить возможность остаться в родном регионе.
Кроме того, право на альтернативную службу предлагают предоставить не только пацифистам или тем, кто в силу религии не может воевать, но и коренным малочисленным народам.
Помимо этого, в случае принятия закона, заменить воинскую службу смогут:
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имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет либо имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;
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имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и двух детей в возрасте до 18 лет;
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являющимся единственным кормильцем семьи, в которой имеются дети инвалиды;
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являющимся сыновьями (родными братьями): военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов; граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военной службы, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов;
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являющимся единственными сыновьями или дочерями одинокого родителя.