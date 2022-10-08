В Госдуму внесли закон об альтернативной службе при мобилизации

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что депутаты Сардана Авксентьева и Максим Гулин внесли в Госдуму закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации. Разрешить не служить могут коренным народам, многодетным, единственным кормильцам в семье.

По мнению депутатов, сейчас есть пробел в области определения предназначения граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации. Кроме того, они предлагают расширить категории граждан, которые смогут воспользоваться этой мерой.

В законопроекте сказано, что пребывающие в запасе смогут заменить военную службу на альтернативную в период частичной мобилизации. Они смогут отправиться на предусмотренные законом работы, в том числе — на охрану образовательных объектов. Проходить альтернативную службу не обязательно будет в других регионах — депутаты предлагают закрепить возможность остаться в родном регионе.

Кроме того, право на альтернативную службу предлагают предоставить не только пацифистам или тем, кто в силу религии не может воевать, но и коренным малочисленным народам.

Помимо этого, в случае принятия закона, заменить воинскую службу смогут: