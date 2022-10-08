Белгородскую область обстреляли сегодня четыре раза

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четвёртый раз за сутки города и села региона попали под обстрел.

Последние сообщения были из города Грайворон.

«Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным пострадавших среди мирных жителей нет. Глава округа Геннадий Бондарев и оперативные службы находятся на месте. Также в результате обстрела есть разрушения в хуторе Тополи. Пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома. В одном выбиты окна, в другом разрушены несущая стена и кровля. На месте находятся глава поселения и оперативные службы», — написал Гладков.

До этого обстреливали окраины города Шебекино, там есть повреждения ЛЭП. Жителей попросили временно выехать из домов.

В Тишанке осколками повредили 2 легковых автомобиля работников зерновой компании. Пострадавших нет.

Рано утром ранение получила 16-летняя девушка в селе Бирюч.

Вчера под огнем была Щетиновка. Здесь также был ранен мирный житель, большинство людей временно покинули населенный пункт.