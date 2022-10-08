Женщины на Алтае призывают проверить снабжение армии и отправить в Украину силовиков

В Республике Алтай женщины из «Совета Алтая» и «Совета матерей» записали видеообращение и потребовали проверить снабжение армии. Они также возмутились тем, что из силовиков никого мобилизации не коснулась, пишет «Тайга.Инфо»*.

В Минобороны утверждают, что резервисты всем обеспечены, но на практике ситуация получается обратная.

По словам женщин, к ним постоянно звонят те, чьим родственникам пришли документы о мобилизации, но они — единственные кормильцы в семье.

«При этом мы видим, что ни огромная армия силовиков, ни семьи чиновников в мобилизации не участвуют, почему такое происходит? В России 5 млн силовиков, как сказал Кадыров. В той же Республике Алтай силовиков очень много. Мы поддерживаем инициативу половину из них послать на фронт, так как мы, граждане, уже оплатили боевую подготовку. Они — профессионалы в отличие от обычных людей. И чиновники, и депутаты Эр Курултая, которые всегда поддерживали решение президента, думаем, обязаны членов своих семей призывного возраста также отправить на фронт», — заявили женщины в своем обращении.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».