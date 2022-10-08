Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* объявили в розыск

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* объявили в розыск. Ранее он был заочно арестован. Против него расследуют дело об оправдании терроризма и о распространении «фейков» про армию.

SOTA пишет, что первое уголовное дело на него возбудили в 2015 году: после того, как Пономарев* проголосовал против аннексии Крыма, ему вменили растрату бюджетных средств фонда «Сколково».

Ранее его обвинили в «фейках» про армию. В сентябре — в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. Поводом стало осуждение политиком насилия в отношении мирных жителей Украины, он также призывал к вооруженному сопротивлению против путинского режима. Суд заочно его арестовал.

*Илью Пономарева Минюст России считает «иностранным агентом».