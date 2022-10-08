CNN: аферистку Анну Сорокину в США отпустили под домашний арест

Гражданку Германии российского происхождения Анну Сорокину суд в США перевел под домашний арест. 31-летняя женщина стала прототипом героини сериала Netflix «Изобретая Анну»: в США она украла у банков и знакомых около 200 тыс. долларов. Она находилась в заключении 17 месяцев в исправительном учреждении округа Ориндж в северной части штата Нью-Йорк, примерно в 60 милях от Нью-Йорка, пишет CNN.

Условием освобождения стал залог в 10 тыс. долларов и запрет на выход в социальные сети. Она также должна оставаться по адресу проживания 24 часа в сутки, пока рассматривается ее дело о депортации. Следить за ней будут с помощью браслета.

Суд над Сорокиной прошел в 2019 году, ее обвинили в мошенничестве. Приговор вынес Верховный суд Нью-Йорка: Сорокину приговорили к 4 годам, но в 2021 году ее освободили за хорошее поведение. Правда, вскоре ее снова задержали за нарушение визового законодательства, уточнили DW*. Ее взяли под стражу 25 марта 2021 года.

Ее планируют депортировать в Германию, куда она переехала в 16 лет с родителями. После школы она училась в Великобритании, а оттуда поехала в Париж, а в 25 лет — в Нью Йорк.

Анна Сорокина выдавала себя за Анну Делви — богатую наследницу. С 2016 по 2017 годы она подделывает чеки, копила долги и с помощью поддельных документов пыталась получить 22 млн долларов в банках. Обманом ей удалось добыть только 200 тыс. долларов.

Сорокина говорила, что никогда не лгала просто так, а люди и сами не спрашивали, кто ее родители. Но она призналась во лжи о своем статусе и происхождении. Она также говорила, что ее удивило ​​увлечение людей ее историей.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».