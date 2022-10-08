«Бессмысленно калечиться и подставляться под удар»: «Маяковских чтений» не будет в России

В канале «Маяковских чтений» сообщили, что приостанавливают свою деятельность на территории России. Движение действовало 13 лет, но после чтения стихов 25 сентября несколько поэтов стали фигурантами уголовного дела.

«В условиях военной цензуры и мобилизации публичная активность в прежнем формате не представляется безопасной для ее участников. Мы хотим сохранить в современной истории поэтическую традицию уличных выступлений у памятника Маяковскому, и пока продолжим свой путь в эмиграции.

Однако в нынешних условиях мы должны сохранить нашу субкультуру — гражданскую поэзию, растущую и развивающуюся в непростой среде… На всех нас сейчас падает задача выжить несмотря ни на что, чтобы в будущем мы могли определить направление и задать обществу вектор развития, тем самым вдохновив на рождение новых смыслов.

Все произошедшее с нами всеми ужасно по своей жестокости. Пропасть между добром и злом сейчас так велика, что сбивает с толку неподготовленных, и это естественно… Искусство ходить по лезвию ножа сейчас так рискованно, что наши послания должны быть выверенными и искренними одновременно. Мы обязаны выжить для движения вперед. Бессмысленно калечить и подставлять под удар себя и наших людей. Не разрушить себя безрассудностью, единственное, что нам остается, это поиск новых способов выражения и конструктивных посланий.

Маяковские чтения изначально зарождались как публичное пространство, где всем было гарантировано право открытого голоса. Это было запросом времени, и то, что озвучивалось голосами тысяч на наших чтениях, не входило в диссонанс с окружающей реальностью. Место горячих дискуссий об искусстве и литературе. Создавалось что-то наподобие клуба под открытым небом. На «Маяки» стало собираться множество самого разного народа: обыкновенная молодежь, просто прохожие, те кто любил и ценил поэзию, приезжали даже люди из других городов и соседних стран. Это было время свободы для творчества и искусства. И все время на площади шли споры — как творческие, так и политические. Однако, подхватив этот факел, мы постепенно вошли в опасные воды.

Мы с тревогой и грустью смотрим на происходящее с обществом и миром — миром, что сбивает с толку, и мы верим в свет за всем этим в конце концов, в безусловный свет, полный жизни и любви! Мы обязательно вернемся на площадь, когда это будет возможным, и для этого будут подходящие условия. Спустя 60 лет история повторяется, и «Маяки» берут паузу, чтобы кто-то позже вновь возродил эту традицию для будущего общества как обязательный элемент культурного ландшафта городской среды», — написали активисты.

Они поблагодарили участников движения, которые смело высказывали свою позицию и указывали системе на ее ошибки.

На уходящей неделе предъявили обвинения поэтам Артему Камардину и Николаю Дайнеко. Их обвинили в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). «Ненависть» они якобы возбуждали в своих антивоенных стихах к «добровольцам ДНР и ЛНР». Артем Камардин заявил, что его во время обыска пытали и изнасиловали. Вместе с Камардиным и Дайнеко по делу проходит Егор Штовба. Все трое в СИЗО до конца ноября.