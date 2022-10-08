CNN: мегаяхту Мордашова обнаружили в Гонконге

CNN сообщает, что мегаяхта владельца «Северстали» Алексея Мордашова пришвартовалась в Гонконге, всего в нескольких минутах от центра города. Судно длиной 142 метра, стоимостью около 500 млн долларов прибыло из Владивостока в среду.

Морское управление Гонконга сообщило, что судно пришвартовалось в среду, но госагентство не уведомили о том, куда она отправится дальше. От дальнейших комментариев в управлении отказались. В ведомстве только добавили, что не имеют полномочий выполнять санкции других стран, но если бы их ввел Совет безопасности ООН, то Гонконг их исполнил бы.

Мордашов вместе с семьей попал под санкции США, ЕС и Японии. Активы попавших под ограничения россиян, которых подозревают в близости к Путину или поддержке его действий в Украине, пытаются арестовать по всему миру. В марте сообщалось, что в Италии конфисковали яхту «Леди М» Алексея Мордашова.

«Я не имею абсолютно никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности, и я не понимаю, почему ЕС наложил на меня санкции», — говорил Мордашов РБК, комментируя попытку оспорить санкции в Европейском суде.