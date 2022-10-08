«Сетевые свободы» предостерегают от комментариев о взрыве на Керченском мосту

«Сетевые свободы» предупреждают, что комментарии о произошедшем на Керченском мосту взрыве могут расценивать как оправдание терроризма. Условных наказаний статья не предусматривает.

Взрыв грузовика на Керченском мосту в Крыму сегодня утром следствие рассматривает как акт терроризма, пишет «Коммерсант». Создана комиссия по расследованию причин произошедшего. Одобрительные комментарии по поводу произошедшего могут стать поводом для уголовного преследования.

«В России сформировалась обширная судебная практика по делам об оправдании терроризма. Инициирует такие уголовные дела ФСБ. Публикации в интернете квалифицируются по части 2 статьи 205.2 УК — это тяжкое преступление, по делам о терроризме не назначают условное наказание. Санкция — штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей либо от 5 до 7 лет лишения свободы. Примером тому десятки уголовных дел за сочувствие Михаилу Жлобицкому или за иронию над облитым краской послом России в Польше (при этом, ни одно из этих событий не признано терактом)», — предупреждают правозащитники.