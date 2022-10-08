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#Новости

В Белгородской и Курской областях были обстреляны села

08.10.2022

В Белгородской области ранена девушка

Главы Белгородской и Курской областей сообщили об обстрелах сел Бирюч и Волфино со стороны Украины. В селе Бирюч ранена 16-летняя девушка.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Бирюче работает бригада медиков, информацию о пострадавшей он назвал пока предварительной. 

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Волфино было пять полетов. Пострадавших нет, но повреждены несколько домов, автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. 



Фото: Роман Старовойт.



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