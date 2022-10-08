В Краснодарском крае перед третьеклассниками выступил наемник ЧВК «Вагнера»

«Сирена» обратила внимание на новость на сайте школы ст.Привольна в Краснодарском крае. Здесь на «Разговорах о важном» перед третьеклассниками выступил наемник ЧВК «Вагнера».

В школе его назвали «почетным гостем».

«Он рассказал третьеклассникам о важной роли, которую подразделение «Вагнер» выполняет на Донбассе. Боец показал некоторые личные вещи и экипировку, которые он использовал во время боевых действий, свои правительственные награды: медаль «За Отвагу»; «За взятие Попасной» и золотой крест 1-й степени – награды ЧВК «Вагнер». Ребят интересовало всё: какое оружие применяют бойцы во время СВО, как и где они отдыхают, если не участвуют в боевых действиях, служат ли в подразделении женщины, кто и как оказывает первую медицинскую помощь раненым, как военные медики узнают о раненых, пользуются ли бойцы телефонами», — рассказали в школе.

Дети также написали письма военным, которые сейчас на передовой. Их должен будет передать боец ЧВК, «чтобы поддержать наших бойцов».