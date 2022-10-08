Reuters: самолет США пролетел над Балтийским морем через несколько часов после прорыва «Северного потока»

Агентство Reuters сообщило, что разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений. В Вашингтоне говорят, что полет был обычным.

Прорыв на «Северных потоках» произошел 26 сентября у берегов Швеции и Дании. Сейсмологи зафиксировали подводные взрывы в этом районе.

По полетным данным американского самолета P-8A Poseidon, вылетевший из Исландии, совершил обычный круг над Польшей, прежде чем отправиться в сторону района Балтийского трубопровода. Над морем он находился в 00:03 — именно в это время сейсмологи зафиксировали взрывы к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

ВМС США подтвердили, что их самолет был в то время в том месте. Однако по их версии, он совершил обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов. Представитель ВМС США в Европе и Африке капитан Тамара Лоуренс добавила также, что в настоящее время нет никакой дополнительной информации, полученной самолетом, которая могла бы помочь в расследовании и которую ВМС США могли бы предоставить.

К месту утечки самолет приблизился примерно на 24 км. Он также направлялся к Калининградской области: Калининград часто становится объектом наблюдения. Между 03:39 и 06:20 данные о полете отсутствуют. Около 07:00 самолет пролетел примерно в 4 км к северу от места утечки.

Однако из-за того, что Балтийское море стало фронтом особой напряженности после начала боев в Украине, нельзя точно сказать, с какой целью был проведен полет.

«Прибалтика — это очень активная сфера конфронтации с множеством исследований и бесконечной игрой в шахматы», — сказал британский военный аналитик Фрэнсис Туса.

Кремль пытается получить доступ к расследованию утечек на «Северных потоках». Но пока следствие ведут Швеция и Дания. Они считают, что диверсия могла быть организована в том числе российскими силами. Москва обвиняет Запад — в том числе США в организации прорывов.