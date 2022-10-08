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Reuters: самолет США пролетел над Балтийским морем через несколько часов после прорыва «Северного потока»

08.10.2022

По данным компаний из Дании, самолет пролетел через два часа после первого повреждения

Агентство Reuters сообщило, что разведывательный самолет ВМС США пролетел рядом с местом прорыва газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море через несколько часов после появления первых повреждений. В Вашингтоне говорят, что полет был обычным. 

Прорыв на «Северных потоках» произошел 26 сентября у берегов Швеции и Дании. Сейсмологи зафиксировали подводные взрывы в этом районе. 

По полетным данным американского самолета P-8A Poseidon, вылетевший из Исландии, совершил обычный круг над Польшей, прежде чем отправиться в сторону района Балтийского трубопровода. Над морем он находился в 00:03 — именно в это время сейсмологи зафиксировали взрывы к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. 

ВМС США подтвердили, что их самолет был в то время в том месте. Однако по их версии, он совершил обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов. Представитель ВМС США в Европе и Африке капитан Тамара Лоуренс добавила также, что в настоящее время нет никакой дополнительной информации, полученной самолетом, которая могла бы помочь в расследовании и которую ВМС США могли бы предоставить.

К месту утечки самолет приблизился примерно на 24 км. Он также направлялся к Калининградской области: Калининград часто становится объектом наблюдения. Между 03:39 и 06:20 данные о полете отсутствуют. Около 07:00 самолет пролетел примерно в 4 км к северу от места утечки.

Однако из-за того, что Балтийское море стало фронтом особой напряженности после начала боев в Украине, нельзя точно сказать, с какой целью был проведен полет. 

«Прибалтика — это очень активная сфера конфронтации с множеством исследований и бесконечной игрой в шахматы», — сказал британский военный аналитик Фрэнсис Туса. 

Кремль пытается получить доступ к расследованию утечек на «Северных потоках». Но пока следствие ведут Швеция и Дания. Они считают, что диверсия могла быть организована в том числе российскими силами. Москва обвиняет Запад — в том числе США в организации прорывов. 



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