Посол Индонезии: Путин и Зеленский планируют посетить саммит G20

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис в интервью изданию National рассказал, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют приехать на саммит G20 в ноябре. Но обе стороны уже опровергли его заявление.

По словам Багиса, подготовка уже началась, решается вопрос о размещении лидеров России и Украины. Он добавил, что саммит планируют сделать платформой для мира, а не конфликта. Не исключил встречу на саммите с Путиным и президент США Джо Байден.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что пока еще не принято окончательное решение о визите президента. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал ТАСС, что формат участия российского президента в саммите по-прежнему не определен.

О том, что Путин планирует лично посетить саммит G20, говорил в августе и президент Индонезии Джоко Видодо. В рамках саммита он также не исключал встречу Путина и Зеленского. Но после «включения в состав России» украинских регионов Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.