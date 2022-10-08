У лауреата Нобелевской премии мира — общества «Мемориал»* власти забрали здание в Москве

Общество «Мемориал» сообщило, что вчера прошло судебное заседание о здании на Каретном ряду в Москве. Власти настаивали, что теперь помещение должно перейти в собственность государства. Суд с чиновниками согласился.

Дело рассматривали в Тверском суде Москвы. После ликвидации «Мемориала»* общество передало здание, которым владело с 2005 года, научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал», который основали в 1990 году. Суд признал сделку недействительной

«Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду — напомним, обвинение запрашивало арест имущества и отчуждение здания в пользу государства», — сообщили в обществе.

*«Мемориал» власти России признали «иноагентом», а в конце 2021 года ликвидировали по решению суда.