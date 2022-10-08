На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом

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Минобороны Украины в Twitter прокомментировало взрывы на Керченском мосту.

«Ракетный крейсер «Москва» и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?» — написали в Минобороны Украины.

Советник офиса президента Украины Михаил Подолк также опубликовал твит: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано».

Следком России квалифицировал подрыв грузовика на Керченском мосту как теракт.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин взрыва на Крымском мосту и ликвидации последствий. Руководить комиссией будет Марат Хуснуллин, пишет «Коммерсант».

РИА Новости сообщили, что Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от пожара на мосту в 200-500 млн рублей. Сроки восстановления пока не называют. Проезд перекрыт до 31 октября.

«Сирена» опубликовала видео последствий пожара.





Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за «происшествия» на Крымском мосту. По какой статье в ведомстве не уточнили.

РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщает о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

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РИА «Новости»‎ сообщают, что остановлено движение и поездов, и автомобилей по Крымскому мосту: утром здесь загорелась цистерна с топливом.





Как сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги, около 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. После произошло возгорание цистерны в хвосте грузового поезда.

«Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

Советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем канале, что судоходные арки не повреждены. Причин произошедшего он также не назвал. Судоходство в этом районе не остановлено.

Журналисты ASTRA со ссылкой на очевидцев пишут, что в некоторых домах в Керчи во время взрыва повылетали окна. Власти обещали открыть паромную переправу, но ее пока нет.

Активисты жд-сопротивления не взяли на себя ответственность за произошедшее, но написали: «говорят, на жд-части Крымского моста взорвалась цистерна с топливом. Кто знает, кто знает... Но временно война там точно не проедет!»‎

Фото: ASTRA.