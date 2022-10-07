226-й день боев: главное

- В результате ракетного удара по Запорожью погибли 11 человек, пятеро госпитализированы. Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Удар пришелся по двум жилым домам: из-под завалов первого извлекли восемь тел, из-под завалов второго — три. Всего удались спасти 21 человека.
- Пять человек погибли, еще трое пострадали в результате обстрела автобуса в Херсонской области, утверждает РИА «Новости». По данным агентства, удар был нанесен украинскими военными из реактивной системы залпового огня HIMARS.
- Беспилотник взорвался над взлетно-посадочной полосой в Калужской области. Об этом сообщили Baza и Mash, позднее информацию об этом подтвердил губернатор региона. По его словам, взрыв произошел на аэродроме Шайковка.
- Губернатор Белгородской области Александр Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка. По его словам, в результате удара пострадал один мирный житель. Также обстрелы зафиксировали в Валуйском округе на окраине посёлка Дальний. Там обошлось без пострадавших, о разрушениях также не сообщается. Под обстрелом было накануне село Теткино в Курской области. Погиб 72-летний пенсионер.
- Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил об освобождении села Грековка. «Уже официально: село Грековка Краснореченской поселковой общины Сватовского района Луганской области освобождено от оккупантов!» — написал он в своем Telegram-канале.
- Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что применение российскими войсками иранских дронов-камикадзе не окажет на ход боевых действий в Украине влияния, сравнимого с тем, что оказали ракетные установки HIMARS, оказавшие в распоряжении у украинской армии.
«Российская армия, похоже, не пытается асимметрично концентрировать удары этих дронов на узловых пунктах близ фронта. Они запустили много дронов по гражданским целям в тылу, вероятно, надеясь путем террора добиться нелинейного эффекта. Эти действия успеха не приносят», — пишет ISW.
- По данным британской разведки, украинские войска присвоили себе значительную часть захваченной и брошенной российской военной техники. С начала боевых действий Украина, вероятно, захватила не менее 440 танков и около 650 бронемашин. Более половины украинского танкового парка составляют трофейные машины, считают в разведке Великобритании. Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отступлением или сдачей в плен свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины, приходит к выводу британская разведка. Российские войска, вероятно, продолжат терять тяжелое вооружение из-за давления украинской армии сразу на нескольких участках фронта.