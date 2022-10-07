226-й день боев: главное

В результате ракетного удара по Запорожью погибли 11 человек, пятеро госпитализированы. Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Удар пришелся по двум жилым домам: из-под завалов первого извлекли восемь тел, из-под завалов второго — три. Всего удались спасти 21 человека.

Пять человек погибли, еще трое пострадали в результате обстрела автобуса в Херсонской области, утверждает РИА «Новости». По данным агентства, удар был нанесен украинскими военными из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Беспилотник взорвался над взлетно-посадочной полосой в Калужской области. Об этом сообщили Baza и Mash, позднее информацию об этом подтвердил губернатор региона. По его словам, взрыв произошел на аэродроме Шайковка.

«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе — нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Александр Гладков сообщил об обстреле села Щетиновка. По его словам, в результате удара пострадал один мирный житель. Также обстрелы зафиксировали в Валуйском округе на окраине посёлка Дальний. Там обошлось без пострадавших, о разрушениях также не сообщается. Под обстрелом было накануне село Теткино в Курской области. Погиб 72-летний пенсионер.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил об освобождении села Грековка. «Уже официально: село Грековка Краснореченской поселковой общины Сватовского района Луганской области освобождено от оккупантов!» — написал он в своем Telegram-канале.

Порядка 74 тысяч жилых домов было уничтожено в ходе боевых действий в Украине, общее число разрушенных объектов инфраструктуры достигло 94,5 тысяч. Об этом на конференции «Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления» в Варшаве заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что применение российскими войсками иранских дронов-камикадзе не окажет на ход боевых действий в Украине влияния, сравнимого с тем, что оказали ракетные установки HIMARS, оказавшие в распоряжении у украинской армии.

«Российская армия, похоже, не пытается асимметрично концентрировать удары этих дронов на узловых пунктах близ фронта. Они запустили много дронов по гражданским целям в тылу, вероятно, надеясь путем террора добиться нелинейного эффекта. Эти действия успеха не приносят», — пишет ISW.