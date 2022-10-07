Из списка «иноагентов» исключили Владимира Воронова и Виталия Ковина

Минюст РФ исключил из реестра «иностранных агентов» члена совета движения «Голос»* Виталия Ковина и журналиста Владимира Воронова. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 7 октября.

«В.С Ковин и В.В. Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — говорится в сообщении.

5 октября в Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской, Тамбовской областях, Карелии и Пермском крае прошли обыскиу 30 руководителей и активистов движения «Голос»*. В организации подтвердили, что следственные мероприятия проводились в том числе и у члена совета «Голоса»* Виталия Ковина.

«Голос»* выпустил официальное заявление по поводу прошедших обысков. Движение «расценивает произошедшее как давление на гражданских наблюдателей в преддверии президентской избирательной кампании 2024 года, до старта которой осталось менее 15 месяцев».





*«Голос» Минюст России считает «иностранными агентами».