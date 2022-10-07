В Петербурге и Ленобласти отменили новогодние праздничные мероприятия

Власти Петербурга и Ленинградской области решили отменить все праздничные мероприятия по случаю Нового года. Соответствующие поручения дали Александр Беглов и Александр Дрозденко.

«На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года», — сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Тем временем, в релизе пресс-службы администрации Ленобласти говорится: «По поручению Александра Дрозденко в Ленобласти отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы».

Сэкономленные средства власти города и области планируют направить на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.

Массовые гуляния по случаю Нового года также отменяются в Нижнем Новгороде. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев. «У нас есть другие задачи. Средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных», — заявил он.

Тем временем, в Татарстане предложили урезать расходы на новогодние праздники. Такое предложение сделал депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев. Сэкономленные средства он предложил направить на помощь мобилизованным и их семьям.



