«1ADAT»*: чеченские силовики похитили целую семью, требуя вернуть их младшего сына из Финляндии

Чеченское оппозиционное движение «1ADAT»* сообщило о новом эпизоде похищения людей в регионе. По данным активистов, кадыровцы увезли в неизвестном направлении целую семью, требуя вернуть из Финляндии их младшего сына.

«Вчера кадыровцы из Курчалоевского РОВД похитили целую семью Абубакаровых из села Дуба-Юрта, которые проживали в Грозном. Кадыровцы хотят, чтобы их младший сын Джабраил приехал из Финляндии в Россию, так как он критиковал оккупационную власть в Чечне», — рассказали активисты.

Всего были похищены пять человек. Кадыровцы уже вернули домой троих, но продолжают удерживать двух молодых людей — друга Джабраила Абубакарова по имени Адам, а также его родного брата Ибрагима. У остальных членов семьи чеченские силовики отобрали документы, утверждает «1ADAT»*. По данным оппозиционеров, похищением руководит начальник Курчалоевского РОВ Рустам Агуев.





*«1ADAT» запрещен на территории РФ.

