Представители США, ЕС и других стран-союзников Украины не поздравили Путина с юбилеем

США, страны Евросоюза и их союзники не поздравили Владимира Путина с днем рождения. Это следует из релиза по случаю юбилея российского президента, опубликованного на сайте Кремля.

Свои поздравления по телефону Путину направили бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.

Тем временем, на неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце по случаю 70-летия Путина прибыли нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Беларуси Александр Лукашенко. Последний подарил российскому лидеру «Беларусь» — трактор, оборудованный сеялкой.



