Основанием для возбуждения нового уголовного дела против Кара-Мурзы* стали три его публичных выступления

В основу уголовного дела о госизмене, возбужденного в отношении оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*, легли три его публичных выступления. Их записи находятся в свободном доступе в интернете, сообщил адвокат политика Вадим Прохоров.

«Вменяют 3 абсолютно публичных выступления, которые находятся в свободном доступе в интернете. Судя по всему, там их (секретные сведения. — The New Times) и нашли доморощенные следователи», — рассказал защитник в своих соцсетях.

Первый эпизод — выступление Кара-Мурзы* в Лиссабоне от 8 октября 2021 года. В нем он публично озвучил, что считает нелегитимными выборы в России. Следствие утверждает, что высказывания политика «создали угрозы конституционному строю и суверенитету Российской Федерации».

Второй эпизод произошел 29 октября 2021 года. Тогда Кара-Мурза* на церемонии вручения премии Норвежского Хельсинского комитета историку Юрию Дмитриеву в Осло заявил, что российское государство, преследуя и убивая своих граждан по политическим мотивам, осуществляет террор.

Третий эпизод связали с выступлением Кара-Мурзы* в марте 2022 года на слушаниях U.S. Helsinki Comission. Тогда политик рассуждал об «информационном железном занавесе» в России и необходимости его «разрушения». Он высказал мнение, что лишь таким образом граждане России смогут узнать правду о ситуации в Украине, а также о совершаемых там военных преступлениях.

«Новое обвинение Владимиру Кара-Мурзе* — жесткое и недвусмысленное послание российского режима всем соотечественникам: лучше заткнуться и молчать, чем критиковать власть — даже если она бездарная и преступная», — прокомментировал адвокат Прохоров.

О том, что в отношении Кара-Мурзы* возбудили уголовное дело о госизмене, стало известно накануне. По версии следствия, он «оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России». Силовики также посчитали, что за это он получал по 30 тысяч долларов в месяц.

Политик находится в СИЗО: весной его обвинили в распространении фейков про армию. Его адвокат на этой неделе сообщил, что Кара-Мурза* выиграл дело в ЕСПЧ против России: суд постановил, что его незаконно сняли с выборов еще в 2013 году.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».