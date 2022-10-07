Представитель ИК-6 в Мелехово объяснил, почему Навального* в четвертый раз отправили в ШИЗО

Представитель владимирской ИК-6 объяснил очередную отправку оппозиционного политика Алексея Навального* в ШИЗО. Его поместили в штрафной изолятор на 15 суток за то, что тот в разговоре с сотрудниками колонии неправильно назвал статью УК, по которой его осудили, а также назначенный ему срок.

Представитель колонии №6 Крылов объяснил причину заключения Навального в ШИЗО в ходе заседания Ковровского городского суда по искам Навального*. Прямую трансляцию слушания ведет «Медиазона»**. По словам Крылова, администрация принимала решение по отправке политика в ШИЗО, основываясь на оценке «всей совокупности нарушений за весь период отбывания в штрафном изоляторе». Суд рассмотрел запись разговора Навального с сотрудниками колонии.

В ходе прений Навальный* заявил, что вменяемое ему нарушение является «смехотворным». «Я не отказываюсь представляться, я говорю, кто я такой. Но я не могу выкинуть из этой песни важных слов. А именно юридический факт, который должен признаваться на территории Российской Федерации. Есть решение, что я должен быть немедленно освобожден», — заявил он.

Ковровский городской суд в пятницу начал рассматривать иски Навального* к администрации ИК-6 в Мелехово по поводу его заключений в ШИЗО. Первая жалоба связана с четвертым эпизодом его отправки в штрафной изолятор, вторая — с тем, что политика назвали «злостным нарушителем порядка».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».



**«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».