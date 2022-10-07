Байден заявил о риске «армагеддона» в связи с ядерной риторикой Путина

Президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с реальной угрозой применения ядерного оружия. По его мнению, его использование приведет к «армагеддону».

«Впервые со времен кубинского ракетного кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается», — заявил он на благотворительном мероприятии Демократической партии США.

Байден отметил, что «хорошо знает» Путина, а потому считает, что его угрозы использовать ядерное оружие не являются шуткой. По его мнению, ядерная риторика российского президента реальна, поскольку «его вооруженные силы, можно сказать, значительно уступают» в Украине.

«Я не думаю, что существует возможность легко (применить) тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном», — добавил американский лидер.

В CNN тем временем сообщили, что заявления Байдена о реальной угрозе применения ядерного оружия застали американских чиновников врасплох. Неназванный источник в правительстве США в беседе с телеканалом заявил, что «не было никаких очевидных признаков эскалации угрозы со стороны России».