«Медуза»*: отношение российского истеблишмента к Путину продолжает ухудшаться

После 24 февраля отношение российского истеблишмента к президенту России Владимиру Путину сильно ухудшилось, однако проблемы начались еще задолго до этого, в 2018 году. Об этом «Медузе»* рассказали источники, близкие к правительству.

Отправной точкой стало решение Путина провести пенсионную реформу, которую, согласно соцопросам, не поддержало большинство россиян. Президент возложил ответственность за ее проведение на правительство, и в падении рейтингов виноватым также объявил именно правительство.

«При слове «рейтинги» люди [в правительстве] вздрагивают до сих пор», — рассказывает один из источников «Медузы»*, близких к правительству.



С каждым годом ситуация продолжала ухудшаться. По словам источников «Медузы»*, со временем Путин перестал предупреждать правительство о своих планах, а также перестал советоваться по поводу тех или иных реформ.



«Еще недавно вице-премьеры и министры работали для президента хотя бы гуглом. Он им озвучивал сценарии, которые считал вероятными, и спрашивал: «А если так поступить — каких последствий ждать? А если так — что потом будет?» Сейчас этого нет», — рассказал один из собеседников издания.

Ситуация усугубилась с началом пандемии COVID-19. Путин отказался от всех консультаций с кабинетом министров и стал принимать все ключевые решения самостоятельно. Его «ближний круг» сильно сократился — теперь в него входит преимущественно руководство спецслужб и силовых ведомств. Все решения, принятые Путиным, стали «сваливаться на голову без предупреждений».

«Президент может [подобное] неожиданно заявить. [Сделать] жест широкой души, так сказать. А потом начинается лихорадочный поиск [денег на его выполнение] — откуда их выдернуть», — пояснил один из высокопоставленных источников «Медузы»*. В качестве примера собеседник привел меры поддержки во время пандемии.

Источник издания отметил, что раньше Путин перед тем как принять решение консультировался с ведомствами, а после выбирал оптимальное решение. Сейчас же кабинет министров не решается вступать с ним в спор. Причиной тому собеседник «Медузы»* называет страх, он же приводит и к тому, что чиновники сильно приукрашивают доклады президенту.

Все эти проблемы усугубились после 24 февраля, пишет «Медуза»*. Источники утверждают, что после начала боевых действий в Украине Путин утратил интерес к «мирным делам», а его «ближний круг» стал еще теснее. Теперь на решения президента могут повлиять лишь члены Совета безопасности, а его позиция смещается в стороны мнения «партии войны» — группы высокопоставленных чиновников и силовиков, выступающих за дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной. Ранее «Медуза»* писала, что Кремль решил «немедленно» аннексировать украинские территории под их влиянием.

После объявления в России мобилизации настроения в правительстве ухудшились еще сильнее. «Объявлена мобилизация, а денег на нее в бюджете, естественно, не запланировано», — рассказал один из собеседников «Медузы»*. При этом в администрации президента понимают, что насильственный призыв на войну сотен тысяч россиян немедленно ударил по рейтингу президента.

Политтехнолог, сотрудничающий с АП, подтвердил изданию эту информацию. По его словам, до начала мобилизации власти не фиксировали заметных протестных настроений в регионах. «Но [теперь] ситуация совсем другая: Россия до [начала мобилизации] и после — это две разных страны», — подчеркнул он.

В регионах взбунтовались не только местные жители, но и губернаторы: многие из них открыто заявляют, что у них нет средств на проведение мобилизации. Это приводит к тому, что «вертикаль власти» в России начинает «плыть и разваливаться», считают источники «Медузы»*. Однако идти в открытую конфронтацию с президентом не позволяют себе даже самые высокопоставленные чиновники.

«Кто же его посадит? Это уже памятник», — иронизирует один из них. Чем закончится конфликт в Украине, истеблишмент не знает. Несколько высокопоставленных собеседников «Медузы»* также испытывают тревогу по поводу ядерной риторики Путина. «Проигрывать он не умеет. Признавать, что проигрывает — тем более», — сказал один из них.

*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

