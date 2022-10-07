В Пензе прекратили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В Пензе отменили постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Прокуратура Пензенской области [почитала Пленум Верховного суда и] признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причинённого 48-часовым задержанием <ущерба>», — говорится в сообщении.

Следственный комитет (СК) РФ планирует обжаловать решение суда, добавил правозащитник. Ведомство будет настаивать на повторном возбуждении уголовного дела, однако это маловероятно, считает он.

О том, что в России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, стало известно 5 октября. Подозреваемым оказался 32-летний житель Пензы, отказавшийся подписывать повестку в военный комиссариат.

Уголовное дело было возбуждено по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»), однако отказ подписывать повестку в рамках мобилизации не является уголовно наказуемым деянием. Такие разъяснения ранее дал Верховный суд РФ.