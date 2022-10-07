В Белгородской области обстреляли село Щетиновка

Один человек пострадал в результате обстрела села Щетиновка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал, что возвращается в Белгородскую область после поездки в соседний регион. Там он встретился с мобилизованными и командирами части, а также осмотрел условия, в которых содержатся военнослужащие. По словам губернатора, их обеспечили всем необходимым. Согласно его обещаниям, семьям военных в ближайшие пару дней перечислят разовые выплаты, на эти цели выделено 350 млн рублей.

«В это время в Белгородском районе в селе Щетиновка идёт обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы, жизни ничего не угрожает. И всё, что от нас зависит, постараемся быстро и максимально сделать», — говорится в сообщении.

Также обстрел ведется по Валуйскому округу, рассказал Гладков. По его словам, в результате удара никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.⠀