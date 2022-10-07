В России после мобилизации вырос спрос на услуги адвокатов, нотариусов, грузчиков и психологов

После объявления мобилизации россияне стали чаще обращаться за помощью к адвокатам, нотариусам, грузчикам и психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи». Документ есть в распоряжении«Коммерсанта».

В России по сравнению с периодом 11-20 сентября спрос на услуги нотариусов вырос на 549%. Чаще всего к таким специалистам обращались в Москве и Петербурге — в этих городах показатель вырос на 570% и 861% соответственно. Число запросов на услуги адвокатов и юридические консультации выросло на 48%, говорится в исследовании.

Россияне также стали чаще обращаться за помощью к грузчикам — спрос на их услуги после 21 сентября вырос на 9%. Тем временем спрос на психологическую помощь в период с января по сентябрь вырос на 11%, утверждают авторы исследования.



