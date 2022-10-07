«Ее смерть была подарком к этому дню рождения»: 16 лет со дня убийства Анны Политковской

Журналистку и правозащитницу Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Многие думают, что ее смерть стала подарком Владимиру Путину. Сегодня он отмечает 70-летие. Заказчиков убийства Политковской до сих пор не нашли.

Анна Политковская работала на Северном Кавказе, изучала чеченскую войну, критиковала Путина и Кадырова. Она работала с чеченскими беженцами, рассказывала через их истории о российской агрессии в регионе, участвовала в переговорах с террористами на Дубровке, критиковала штурм, в котором не было приоритетом спасение заложников.

Вчера «Новая газета» публиковала документальный фильм об убийстве Анны Политковской. За подготовку покушения сроки получили Ибрагим и Джабраил Махмудовы, которые следили за Анной. Помогал в организации убийства Сергей Хаджикурбанов, экс-капитан управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД Москвы. Убивал Рустам Махмудов. Но заказчика следствие так и не нашло, а в прошлом году истек срок давности по этому обвинению.





Сегодня Путина поздравляют с 70-летием Северная Корея, Беларусь, Никарагуа и Таджикистан. Студенты и бюджетники «Волонтерской роты» записали видео.