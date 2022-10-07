«Верстка»: мобилизовывать начали беженцев из Мариуполя

Беженцы рассказали «Верстке», что мужчинам из Мариуполя раздали повестки в рамках мобилизации. Они работают на Новолипецком металлургическом комбинате миллиардера Владимира Лисина.

Повестки раздали тем, кто получил гражданство России по упрощенной схеме. Военкомат не интересовался, служили ли они в украинской армии.

Одна из беженок рассказала, что ее знакомого — 25-летнего украинца, который жил с ней в ПВР, уже отправляют на фронт.

«Отправлять на войну людей, которые только что бежали от войны, ужасно. Мы с мужем принципиально не хотим получать российское гражданство. Надеемся ещё уехать. Но после референдума Мариуполь вроде как присоединили к России, значит ли это, что мы теперь автоматически граждане РФ, и наши мужчины также подлежат мобилизации?» — рассуждает женщина.

В военкомате в Липецке не стали комментировать информацию о призыве бывших украинцев. В нем заявили, что информацию можно получить только лично. Журналисты отмечают, что в чатах украинцев в России появилось несколько сообщений о том, что мужчинам приходят повестки.