Еще три смерти мобилизованных в Новосибирске и Каменке

«Коммерсант» сообщил, что на сборном пункте в Новосибирском высшем военном командном училище обнаружили тело погибшего резервиста. Двое скончались в Каменке под Санкт-Петербургом.

Информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. Она пояснила, что ей неизвестны обстоятельства смерти мобилизованного, и нужно дождаться результатов доследственной проверки.

По информации «Сибирь.Реалии»*, накануне произошла еще одна смерть в том же сборном пункте. Жена одного из мобилизованных сообщила журналистам, что причиной последней смерти могла стать «поножовщина» из-за конфликта. Местные СМИ также пишут о насильственной смерти.

В Новосибирском высшем военном командном училище проходят обучение мобилизованные из нескольких регионов России. Накануне сообщалось, что здесь 2 октября погиб мобилизованный из Братска Александр Колтун — он отправился на сборы 28 сентября. Его мать сообщила, что по официальным данным он умер от проблем с сердцем, хотя «никогда не жаловался и на учёте не состоял».

«Сирена» подсчитала, что всего известно о смерти 13 призванных в России после объявления мобилизации. Сегодня сообщалось также о двух погибших в части под Санкт-Петербургом в поселке Каменка. У обоих — сердечный приступ. Вчера в Каменке застрелился 28-летний призывник.

О смертях среди мобилизованных сообщалось в Новосибирске, Владивостоке, Пензе, Омске, Свердловской, Тюменской области, Кабардино-Балкарии.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».